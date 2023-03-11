«Ман Сити» предложил Альваресу контракт с большей зарплатой до 2028 года — Луис Мерло

«Манчестер Сити» ведёт переговоры со своим аргентинским нападающим Хулианом Альваресом о продлении контракта. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По информации инсайдера, на следующей неделе «горожане» планируют провести новый раунд переговоров с нападающим о продлении контракта. Ожидается, что тогда же сделка может быть закрыта, так как «Манчестер Сити» предлагает Альваресу новое соглашение на более выгодных финансовых условиях до 2028 года. Примечательно, что срок действующего контракта футболиста всего на один год меньше, до 2027-го.

23-летний Альварес забил 10 голов и сделал три результативные передачи в 31 матче за «Манчестер Сити» в текущем сезоне.

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