В «Оренбурге» сообщили о предварительной договорённости о продлении контракта с Личкой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил о предварительной договорённости с главным тренером команды Марцелом Личкой по поводу продления контракта, отметив, что новое соглашение будет рассчитано на один год.

«Диалог у нас состоялся. Клубом готовится предложение по условиям его личного контракта. В случае достижения консенсуса он будет подписан в ближайшее время. Допускаю, что срок контракта составит один год. Почему не больше? Когда обсуждали, то пришли к тому, что оптимальный вариант такой», — приводит слова Еремякина «ТАСС».

Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. Его действующий контракт с уральским клубом истекает в конце июня этого года. В зимнее трансферное окно 45-летний чешский специалист отказался от перехода на работу в «Краснодар».