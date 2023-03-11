В «Оренбурге» сообщили о предварительной договорённости о продлении контракта с Личкой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил о предварительной договорённости с главным тренером команды Марцелом Личкой по поводу продления контракта, отметив, что новое соглашение будет рассчитано на один год.
«Диалог у нас состоялся. Клубом готовится предложение по условиям его личного контракта. В случае достижения консенсуса он будет подписан в ближайшее время. Допускаю, что срок контракта составит один год. Почему не больше? Когда обсуждали, то пришли к тому, что оптимальный вариант такой», — приводит слова Еремякина «ТАСС».
Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. Его действующий контракт с уральским клубом истекает в конце июня этого года. В зимнее трансферное окно 45-летний чешский специалист отказался от перехода на работу в «Краснодар».
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