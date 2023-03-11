«Спартак» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ
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Московский «Спартак» и воронежский «Факел» назвали составы на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Спартак»: Селихов, Денисов, Джикия, Маслов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Зиньковский, Промес, Соболев.
«Факел»: Городовой, Морозов, Суслов, Калинин, Черов, Магаль, Квеквескири, Рабеи, Браими, Якимов, Аппаев.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 37 очков за 18 туров. «Факел» находится на 14-й строчке, у него 14 очков.
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