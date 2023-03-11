Сычёв — о «Спартаке»: запретами на общение со СМИ ничего не достичь. Нужен диалог
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Бывший нападающий московского «Спартака» Дмитрий Сычёв оценил решение красно-белых закрыться от журналистов, ограничив общение футболистов основного состава команды с представителями прессы. Экс-игрок считает, что это неправильный подход.
«Это странно, да. Мы ведь наоборот идём к открытости. Сейчас нужно, чтобы о футболистах наоборот больше знали. Так повышается лояльность к клубу, а запретами ничего не достигнешь. Нужен диалог. Если что-то не нравится — сядьте за стол переговоров со СМИ, выясните, что не так. Мы стараемся популяризировать футбол, делаем его ближе к народу. Это важно, особенно в условиях бана. Закрытость и запреты на общение не идут на пользу», — приводит слова Сычёва Sport24.
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