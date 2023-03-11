Промес: забить 100-й гол перед фанатами было бы лучше. «Спартаку» их не хватает

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал достижение в 100 забитых мячей за клуб. Это произошло в матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Я никогда не нервничаю перед матчами. Я люблю свою работу. Футбол больше радость. Мне нужны были определённые эмоции, чтобы забить 100-й гол и достигнуть этого.
Перед фанатами забить этот гол было бы лучше. Нам этого очень сильно не хватает. Некоторые футболисты не видели полных трибун», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
31-летний Квинси Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. С 2018 по 2021 год нидерландец выступал за «Аякс» и «Севилью», вернувшись в московский клуб в феврале.
Промес стал первым иностранным футболистом «Спартака», который забил 100 мячей.
- 11 марта 2023
-
20:39
-
20:28
-
20:20
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:08
-
20:07
-
19:59
-
19:58
-
19:57
-
19:57
-
19:51
-
19:51
-
19:48
-
19:47
-
19:46
-
19:44
-
19:43
-
19:40
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:31
-
19:29
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:23
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
19:02
-
19:02
-
18:58