Промес: забить 100-й гол перед фанатами было бы лучше. «Спартаку» их не хватает

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал достижение в 100 забитых мячей за клуб. Это произошло в матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я никогда не нервничаю перед матчами. Я люблю свою работу. Футбол больше радость. Мне нужны были определённые эмоции, чтобы забить 100-й гол и достигнуть этого.

Перед фанатами забить этот гол было бы лучше. Нам этого очень сильно не хватает. Некоторые футболисты не видели полных трибун», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

31-летний Квинси Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. С 2018 по 2021 год нидерландец выступал за «Аякс» и «Севилью», вернувшись в московский клуб в феврале.

Промес стал первым иностранным футболистом «Спартака», который забил 100 мячей.