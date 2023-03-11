Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: у «Спартака» не всё хорошо, если «Факел» так тяжеловато обыгрывают

Дмитрий Булыкин: у «Спартака» не всё хорошо, если «Факел» так тяжеловато обыгрывают
Комментарии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел» (3:2).

«Две игры с «Уралом» и «Факелом» у «Спартака» непонятные. У «Спартака» не всё так хорошо, если в матчах с этими командами они так тяжеловато их обыгрывают. Промес — молодец. «Спартак» — молодцы, что вырвали победу за счёт характера и не опустили руки.

Но «Спартак» со своим мастерством и уровнем должен такие матчи легче выигрывать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 40 очков. «Факел» находится на 14-м месте с 14 очками.

Новость по теме
Валерий Кечинов назвал главную проблему «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023