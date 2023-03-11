Дмитрий Булыкин: у «Спартака» не всё хорошо, если «Факел» так тяжеловато обыгрывают
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел» (3:2).
«Две игры с «Уралом» и «Факелом» у «Спартака» непонятные. У «Спартака» не всё так хорошо, если в матчах с этими командами они так тяжеловато их обыгрывают. Промес — молодец. «Спартак» — молодцы, что вырвали победу за счёт характера и не опустили руки.
Но «Спартак» со своим мастерством и уровнем должен такие матчи легче выигрывать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 40 очков. «Факел» находится на 14-м месте с 14 очками.
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