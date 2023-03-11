Матч «Краснодар» — «Динамо» в 19-м туре РПЛ посетили 14 302 зрителя

Сегодня, 11 марта, на стадионе «Краснодар» проходил матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Краснодар» и московское «Динамо». Встречу посетили 14 302 болельщика. Финальный свисток Артёма Любимова зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.
Отметим, что Краснодарский край находится на первых местах по числу болельщиков, оформивших карту болельщика (Fan ID). Она необходима для посещения любого матча чемпионата России по футболу.
Голами в матче с «Динамо» отметились Кади Боржес, оформивший дубль, а также мяч на счету Никиты Кривцова. У «Динамо» отличился Константин Тюкавин, а на 59-й минуте прямую красную карточку получил Муми Нгамалё.
«Краснодар» набрал 29 очков и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы. «Динамо» (32) — на четвёртом месте.
- 11 марта 2023
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