Галактионов: справедливы ли удаления Магкеева и Ненахова? Сложно сказать

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, справедливы ли были удаления Станислава Магкеева и Максима Ненахова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0), а также рассказал, будет ли проведена с ними беседа из-за их нарушений.

«Мне сложно сказать по горячим следам. Надо посмотреть видеозапись. Единственное, что мы настраивали Максима Ненахова, чтобы он не получил вторую жёлтую карточку. Но необязательный фол в средней линии привёл к удалению. С этой точки зрения надо ещё раз проговорить, чтобы убрать ненужные нарушения и у нашей штрафной, и в средней линии, потому что мы получаем необязательные карточки.

У нас есть дисциплинарные и игровые карточки, будем анализировать эти нюансы. То, что у нас минус два игрока перед следующим туром, это не очень хорошо. У нас вернётся Дима Баринов, есть и другие футболисты, которые конкурируют, у них тоже появится шанс. Мы неоднократно говорили, что конкуренция способствует определённому прогрессу. Для этого они тренируются, готовы дальше двигаться вперёд и помогать команде», — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.