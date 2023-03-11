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Валерий Кечинов: есть ощущение, что арбитры судят странно по отношению к «Спартаку»

Валерий Кечинов: есть ощущение, что арбитры судят странно по отношению к «Спартаку»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о судействе в матчах московской команды в Российской Премьер-Лиге. Отметим, что у красно-белых в двух матчах РПЛ отменили два гола, оба забил форвард Александр Соболев.

«Есть ощущение, что арбитры судят странно по отношению к «Спартаку». Соболев забивает во втором матче… Я посмотрел повтор: мне показалось, что всё было чисто и не было никаких нарушений. Они смотрят эти повторы, а потом начинают свои действия. Какое-то странное судейство стало с этим VAR», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» в 19 матчах чемпионата России набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Зенит» (45) — первый, у команды матч в запасе.

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