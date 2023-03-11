Результаты матчей женской Суперлиги 11 марта

Сегодня, 11 марта, в женской Суперлиге продолжился 1-й тур. Состоялось три матча: «Звезда-2005» дома сыграла с «Рубином», «Локомотив» — с «Енисеем», а «Краснодар» — с «Ростовом».
«Звезда-2005» — «Рубин» — 2:0
Матч на стадионе «Звезда» в Перми закончился уверенной победой домашней команды со счётом 2:0. Отличились Илона Власенко и Олеся Курочкина.
«Локомотив» — «Енисей» — 2:0
Москвичи обыграли соперников из Красноярска с тем же счётом, что закончился матч в Перми. На «Сапсан Арене» отличились Маклинс Чиноньерем и Лаисса Кристина Оливейра Душ Сантуш.
«Краснодар» — «Ростов» — 1:2
Финальный матч дня в женской Суперлиге прошёл на стадионе академии «Краснодара». На гол Карины Самойленко гости ответили точными ударами Кристины Чичкалы и Татьяны Красновой.
- 11 марта 2023
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