Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Йоканович: при втором голе «Краснодара» игрок, стоявший перед Шуниным, был в офсайде

Йоканович: при втором голе «Краснодара» игрок, стоявший перед Шуниным, был в офсайде
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).

«Мы хорошо действовали до удаления, у нас было много возможностей забить. Когда мы остались вдесятером, то стали играть менее остро, но всё равно несколько раз добирались до штрафной соперника. Я не эксперт в судейских вопросах, но во втором голе «Краснодара» игрок, стоявший перед Шуниным, по моему мнению, был в явном офсайде.

После удаления мы выпустили сначала Грулёва, а потом поменяли Гладышева, который сегодня очень хорошо отыграл, на Макарова в попытке добавить энергии на поле. Но не могу сказать, что это у нас получилось настолько хорошо, насколько мы ожидали», — приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».

Новость по теме
Видеообзор матча «Краснодар» — «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023