Йоканович: при втором голе «Краснодара» игрок, стоявший перед Шуниным, был в офсайде

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).

«Мы хорошо действовали до удаления, у нас было много возможностей забить. Когда мы остались вдесятером, то стали играть менее остро, но всё равно несколько раз добирались до штрафной соперника. Я не эксперт в судейских вопросах, но во втором голе «Краснодара» игрок, стоявший перед Шуниным, по моему мнению, был в явном офсайде.

После удаления мы выпустили сначала Грулёва, а потом поменяли Гладышева, который сегодня очень хорошо отыграл, на Макарова в попытке добавить энергии на поле. Но не могу сказать, что это у нас получилось настолько хорошо, насколько мы ожидали», — приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».