Марио Фернандес получил травму в матче за «Интернасьонал»
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Завершился матч 11-го тура чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, в котором встречались «Интернасьонал» и «Эспортиво». «Интернасьонал» одержал победу со счётом 4:1.
На гол Ханди красные ответили мячами Маурисио, экс-спартаковца Луиса Адриано, Алана Патрика и Алешандре Амелао. Во втором тайме у экс-игрока ЦСКА, выступающего за «Интернасьонал», Марио Фернандеса возникли проблемы с бедром. Защитник был заменён на 68-й минуте. Отметим, что двумя голевыми передачами в матче отметился Вандерсон, ранее выступавший за «Краснодар».
В нынешнем сезоне «Интернасьонал» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата. Команда набрала 22 очка в 11 матчах. Лидирует «Гремио» (29 баллов).
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