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«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в матче 27-го тура АПЛ

«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в матче 27-го тура АПЛ
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Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:0.

На 21-й минуте первый гол в матче забил защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс. Через пять минут нападающий Габриэл Мартинелли увеличил преимущество гостей. В концовке тайма полузащитник Мартин Эдегор забил третий мяч «Арсенала». Все три раза ассистентом выступил Леандро Троссард.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Микеля Артеты набрала 66 очков после 27 матчей. «Фулхэм» располагается на восьмой строчке — 39 очков.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
12 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Магальянс – 21'   0:2 Мартинелли – 26'   0:3 Эдегор – 45+2'
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