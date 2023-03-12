«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в матче 27-го тура АПЛ
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Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:0.
На 21-й минуте первый гол в матче забил защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс. Через пять минут нападающий Габриэл Мартинелли увеличил преимущество гостей. В концовке тайма полузащитник Мартин Эдегор забил третий мяч «Арсенала». Все три раза ассистентом выступил Леандро Троссард.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Микеля Артеты набрала 66 очков после 27 матчей. «Фулхэм» располагается на восьмой строчке — 39 очков.
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