«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в матче 27-го тура АПЛ

Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:0.

На 21-й минуте первый гол в матче забил защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс. Через пять минут нападающий Габриэл Мартинелли увеличил преимущество гостей. В концовке тайма полузащитник Мартин Эдегор забил третий мяч «Арсенала». Все три раза ассистентом выступил Леандро Троссард.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Микеля Артеты набрала 66 очков после 27 матчей. «Фулхэм» располагается на восьмой строчке — 39 очков.