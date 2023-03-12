Феликс Санчес назначен тренером сборной Эквадора

47-летний испанский специалист Феликс Санчес возглавил национальную команду Эквадора, сменив на посту тренера аргентинца Густаво Альфаро. Задача Санчеса – вывести «Ла Три» на чемпионат мира 2026 года, который совместно проведут США, Мексика и Канада, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте эквадорской федерации.

Последние пять лет Феликс Санчес являлся главным тренером сборной Катара. С этой командой он выиграл Кубок азиатских наций в 2019 году, но развить успех на домашнем для катарцев чемпионате мира испанцу не удалось. Его подопечные финишировали на последнем месте в группе, уступив в том числе и команде Эквадора в стартовом туре (0:2).

К выполнению прямых обязанностей на новом рабочем месте Санчес приступит в ходе австралийского турне «Ла Три»: эквадорцы проведут два подряд товарищеских матча с «соккеруз» 24 марта в Сиднее и 28 марта в Мельбурне.

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