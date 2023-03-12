Алаба не поможет «Реалу» в ответной игре Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба пропустит ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» 15 марта, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист The Athletic Марио Кортегана.
Алаба получил повреждение в первом матче с мерсисайдцами, который прошёл на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершился волевой победой «Реала» (5:2). В следующее воскресенье, 19 марта, «сливочным» предстоит сразиться ещё и с «Барселоной», но успеет ли Алаба вернуться в строй к «эль класико», неизвестно.
По словам Кортеганы, близки к возвращению другие лидеры «Реала», нападающий Карим Бензема и крайний защитник Ферлан Менди. Француз пропустил игру 25-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (3:1), а Менди не играет с января из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче с мадридским «Атлетико» (3:1) в Кубке Испании. Оба провели полноценную тренировку в воскресенье, 12 марта.
Видео: «Реал» одержал волевую победу над «Эспаньолом»:
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
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