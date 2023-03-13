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Микель Артета одержал сотую победу на посту главного тренера «Арсенала»

Микель Артета одержал сотую победу на посту главного тренера «Арсенала»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета одержал сотую победу на посту.

Матч АПЛ с «Фулхэмом» стал для испанца 167-м в качестве тренера «канониров». Из них Микель Артета выиграл 100, 24 раза сыграл вничью и 43 раза уступил. Процент побед – 59,9.

Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. За это время клуб выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

Напомним, вчера завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты одержали победу со счётом 3:0.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Микеля Артеты набрала 66 очков после 27 матчей.

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