Микель Артета одержал сотую победу на посту главного тренера «Арсенала»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета одержал сотую победу на посту.
Матч АПЛ с «Фулхэмом» стал для испанца 167-м в качестве тренера «канониров». Из них Микель Артета выиграл 100, 24 раза сыграл вничью и 43 раза уступил. Процент побед – 59,9.
Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. За это время клуб выиграл Кубок и Суперкубок Англии.
Напомним, вчера завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты одержали победу со счётом 3:0.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Микеля Артеты набрала 66 очков после 27 матчей.
Иан Райт эмоционально отпраздновал волевую победу «Арсенала»:
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