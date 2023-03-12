Артета — о чемпионской гонке АПЛ: цель «Арсенала» — продолжать работать, впереди много игр

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после разгромной победы над «Фулхэмом» (3:0) в матче 27-го тура Премьер-лиги прокомментировал игру своих подопечных, а также ход чемпионской гонки. В данный момент «канониры» опережают «Манчестер Сити» на пять очков.
«Это был матч с хорошо организованной командой. Я думаю, что мы доминировали в игре, создали много моментов, оставили ворота сухими и убедительно выиграли встречу. Поэтому я очень счастлив.
В Премьер-лиге вести со счётом 1:0 или 2:0 недостаточно. Очевидно, что при счёте 3:0 игра меняется, но нам было ради чего оставлять силы. Мы немного снизили свой уровень в первые несколько минут второго тайма, но я думаю, что ребята продемонстрировали выдающуюся игру против топ-команды, так что сегодня отличный день, чтобы похвалить их.
Является ли преимуществом то, что «Манчестер Сити» оказывает на нас давление? Я не знаю. Мы много общаемся в коллективе, чтобы оставаться по-настоящему скромными, работать на тренировках и стараться становиться лучше каждый день. Это наша цель, впереди ещё достаточно большая часть сезона», — приводит слова Артеты Football.London.
Иан Райт эмоционально отпраздновал волевую победу «Арсенала»:
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