Фёдор Чалов: «Спартак» доминировал в матче с «Факелом»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своих впечатлениях от просмотра матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Факелом» (3:2).

«Мы смотрели эту игру на заезде, «Спартак» доминировал весь матч. «Факел» боролся, у них получился классный первый гол. Чуть-чуть не хватило, видимо, в какой-то момент сели глубоко и пропустили», — сказал Чалов в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

«Спартак» вырвал победу на 87-й минуте благодаря голу Кристофера Мартинса Перейры. Красно-белые вели 2:0, но упустили преимущество за семь минут в концовке первого тайма. Отметим, что второй матч подряд у «Спартака» не засчитали мяч, автором которого стал нападающий Александр Соболев.