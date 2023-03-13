Широков: удивлён результатом матча ЦСКА — «Крылья Советов». Заболотный сыграл блестяще

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков признался, что удивлён результатом матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Крылья Советов». Напомним, армейцы разгромили соперника со счётом 4:0.
«Немного удивлён результатом, потому что «Крылья» играли хорошие матчи. Здесь у них сразу не пошло. Были такие рикошеты, что человек бьёт в ворота, попадает в пятку, от которой мяч удачно отскакивает, а Заболотный сыграл блестяще. Так не каждый нападающий у нас сможет, а Антон удачно сложился и попал здорово.
Через минуту у «Крыльев» человек сам себе привозит гол — дальше пошло-поехало. Так и завершилось. «Крылья» могли пару мячей забить. Может, это встряхнуло бы матч, но, к сожалению для них, в воротах армейцев играет Акинфеев», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 13 марта 2023
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