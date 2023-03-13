Йорди Рейна: чем РПЛ отличается от МЛС? Да почти всем: не только футболом, но и ситуацией
Поделиться
Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна, ранее выступавший в американской лиге МЛС, прокомментировал поражение своей команды в матче с «Уралом» (0:1). Также футболист заявил, что Российская Премьер-Лига кардинально отличается от МЛС.
«Эта игра была по-настоящему сложной для нас. Мы могли совершить камбэк и сравнять счёт. К сожалению, у нас такой результат — поражение 0:1.
Чем отличается МЛС от РПЛ? Да почти всем, не только футболом, но и самой ситуацией — сейчас всё по-другому. Сейчас моя команда находится в плохой ситуации, мы занимаем последнее место в Премьер-Лиге. Однако ни я, ни вся команда не сдаёмся, мы будем идти дальше, добиваться результата и исправлять ситуацию», — приводит слова Йорди Рейны Sport24.
Комментарии
- 13 марта 2023
-
13:54
-
13:30
-
13:29
-
13:29
-
13:24
-
13:21
-
13:16
-
13:10
-
12:59
-
12:58
-
12:51
-
12:50
-
12:30
-
12:17
-
12:15
-
12:15
-
12:06
-
12:02
-
11:52
-
11:50
-
11:44
-
11:30
-
11:24
-
11:04
-
11:04
-
10:56
-
10:53
-
10:48
-
10:45
-
10:36
-
10:27
-
10:19
-
10:16
-
10:14
-
10:11
Партнерский контент