Йорди Рейна: чем РПЛ отличается от МЛС? Да почти всем: не только футболом, но и ситуацией

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна, ранее выступавший в американской лиге МЛС, прокомментировал поражение своей команды в матче с «Уралом» (0:1). Также футболист заявил, что Российская Премьер-Лига кардинально отличается от МЛС.

«Эта игра была по-настоящему сложной для нас. Мы могли совершить камбэк и сравнять счёт. К сожалению, у нас такой результат — поражение 0:1.

Чем отличается МЛС от РПЛ? Да почти всем, не только футболом, но и самой ситуацией — сейчас всё по-другому. Сейчас моя команда находится в плохой ситуации, мы занимаем последнее место в Премьер-Лиге. Однако ни я, ни вся команда не сдаёмся, мы будем идти дальше, добиваться результата и исправлять ситуацию», — приводит слова Йорди Рейны Sport24.