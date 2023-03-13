Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Йорди Рейна: чем РПЛ отличается от МЛС? Да почти всем: не только футболом, но и ситуацией

Йорди Рейна: чем РПЛ отличается от МЛС? Да почти всем: не только футболом, но и ситуацией
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна, ранее выступавший в американской лиге МЛС, прокомментировал поражение своей команды в матче с «Уралом» (0:1). Также футболист заявил, что Российская Премьер-Лига кардинально отличается от МЛС.

«Эта игра была по-настоящему сложной для нас. Мы могли совершить камбэк и сравнять счёт. К сожалению, у нас такой результат — поражение 0:1.

Чем отличается МЛС от РПЛ? Да почти всем, не только футболом, но и самой ситуацией — сейчас всё по-другому. Сейчас моя команда находится в плохой ситуации, мы занимаем последнее место в Премьер-Лиге. Однако ни я, ни вся команда не сдаёмся, мы будем идти дальше, добиваться результата и исправлять ситуацию», — приводит слова Йорди Рейны Sport24.

Новость по теме
Промес — лучший игрок 19-го тура РПЛ по версии WhoScored. Малком и Заболотный — в сборной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023