Форвард «Барселоны» Рафинья может вернуться в АПЛ спустя год после ухода
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Нападающий «Барселоны» Рафинья, который сполна воспользовался отсутствием Усмана Дембеле, может вернуться в английскую Премьер-лигу. В услугах экс-футболиста «Лидса» заинтересованы «Челси» и «Ньюкасл». Об этом сообщает Sport.es.
26-летний Рафинья обошёлся «Барселоне» в € 58 млн. В 37 матчах за команду на его счету девять голов и девять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
«Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании после 25 матчей. В активе у команды Хави 65 очков, что на девять больше, чем у мадридского «Реала», идущего на второй строчке.
Видеообзор. «Атлетик» Б — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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