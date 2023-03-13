Сергей Силкин: новость о России и турнире в Азии говорит всем нам, что сборная ещё жива

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на новость об участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года.

«Сборная России должна играть, а то всё сборы и непонятные товарищеские матчи. На турнире в Азии футболисты побудут вместе и сыграются. Новость о России и турнире в Азии говорит всем нам, что сборная ещё жива», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, своё подтверждение участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.