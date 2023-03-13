Семак рассказал о травмированных футболистах «Зенита» перед матчем с «Динамо» в Кубке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровой ситуации в стане сине-бело-голубых перед матчем второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России (Пути регионов) с московским «Динамо». Игра пройдёт 15 марта в Санкт-Петербурге.

«Пока по срокам сказать сложно. У Барриоса есть повреждение связки, сколько займёт реабилитация, мы пока не знаем — ждём консультаций со специалистами. В скором времени будет понятно, но в любом случае ближайший матч он пропустит. Ваня Сергеев следующую игру на Кубок точно пропустит, а по поводу матча с ЦСКА будет понятно непосредственно перед игрой. Все остальные, в принципе, готовы.

Есть определённые сложности подготовки, касающиеся группы игроков, которые нам не смогут помочь, но у нас есть и другие ребята, которые могут выйти. У нас есть Матео Кассьерра, который находится, на мой взгляд, в хорошей форме — в каждом матче он участвует в забитых мячах, много создаёт. Конечно, для уверенности ему не хватает забитых мячей, но в том, что касается полезности действий, участия в голевых атаках, у него всё хорошо. Есть он, есть и другие игроки, которые смогут сыграть в атаке. Посмотрим, у нас есть немного времени — мы подумаем над тем, как выстроить игру в следующем матче», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».