«Существует презумпция невиновности». Главный тренер Марокко поддержал Хакими

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги выступил в поддержку марокканского защитника французского «ПСЖ» Ашрафа Хакими, обвиняемого в изнасиловании.

«Я разговаривал с Ашрафом Хакими по этому поводу, да. Он сохраняет спокойствие, это самое главное. Мы с ним. Существует презумпция невиновности. Пока не доказано обратное, для нас, марокканцев, очевидно: мы на его стороне. Думаю, он сосредоточен на футболе. Об остальных вещах позаботятся другие люди. Мы всей душой за него, ему будет полезно вернуться домой, почувствовать поддержку», — приводит слова Реграги Footmercato.

Напомним, ранее прокуратура французского Нантера вынесла обвинительное заключение в адрес Хакими. 24-летний футболист уже дал показания, а суд предъявил ему обвинения и поместил под судебный контроль.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»: