Футболистка «Динамо» — о женском футболе в России: Fan ID не надо, билеты почти даром

Футболистка московского «Динамо» и сборной России Марина Фёдорова рассказала о том, каким видит развитие женского футбола, и позвала болельщиков на матчи Суперлиги.

«Сейчас нас показывают по телевидению, про нас пишут, появляются новые академии. Даже по «Динамо» видно, как много сейчас появилось крутых молодых футболисток. Главное — не бросать развивать этот вид спорта. Если у каждой мужской команды будет женская, болельщики будут приходить.

У женского «Динамо» крутой фан-сектор, который поддерживал команду весь прошлый сезон. Здесь стараются сделать крутой коллектив, основанный на своих воспитанниках. Так что всех болельщиков ждём на женском футболе: Fan ID не надо, билеты практически даром, блестящий футбол, море эмоций, красивые девушки, эстетика!» — сказала Фёдорова в эксклюзивном интервью корреспондентке «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

Полностью интервью с Мариной Фёдоровой читайте на «Чемпионате»: