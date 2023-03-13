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«Двигался к чему-то — а всё забрали». Футболистка сборной России — об изоляции

«Двигался к чему-то — а всё забрали». Футболистка сборной России — об изоляции
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Футболистка московского «Динамо» и женской сборной России Марина Фёдорова рассказала о том, как пережила прошедший год и отстранение от международных соревнований.

«Мы не попали на Евро, больше нет Лиги чемпионов, отменилось много соревнований. Ты к чему-то двигался, например, пробился на чемпионат Европы, стремился на ЧМ, а у тебя это всё забрали. Понятно, что если ты амбициозен, то будет спад. Спорт — это короткий промежуток времени. Евро — раз в четыре года, туда было очень тяжело отобраться, с Португалией были сложнейшие стыки.

ЧМ, Лига чемпионов — это всё может быть один раз в жизни. Я очень хотела выбраться из этого состояния, хочу развиваться и попробовать ещё поиграть за границей. Надо было перестраиваться», — сказала Фёдорова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

Полностью интервью с Мариной Фёдоровой читайте на «Чемпионате»:

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