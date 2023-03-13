Проведи вечер на футбольной игре «Чемпионат Brainboy»

Уже совсем скоро, 21 марта в 20:00 состоится очередная игра футбольного квиза «Чемпионат Brainboy» от Championat.com. Как и в прошлый раз, игра пройдёт в баре Liberty – регистрируйся!

Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя!

Если ты точно знаешь, что объединяет Мо Салаха и шахматиста Джозефа Галлахера и какие команды играют в Межконтинентальном дерби, то срочно собирай команду и регистрируйся.