Де Брёйне: сможет ли победа в Лиге чемпионов сделать «Ман Сити» лучше? Нет, я так не думаю

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», а также ответил на вопрос, сделает ли победа в турнире его команду лучше.

«Это будет тяжёлая игра, «Лейпциг» крут. Мы встречались с ними в прошлом году, и они в порядке. Жду жёсткой и энергичной игры. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны быть лучшей командой в Европе. Мы были в четвертьфинале и полуфинале, но не сделали последний шаг. Будем стараться каждый год.

Сможет ли титул Лиги чемпионов сделать нашу команду лучше? Нет. Я так не думаю. Если мы просто выиграем ЛЧ и больше ничего, то можно назвать нас лучшими в Европе, но… Не знаю. Каковы критерии того, чтобы быть лучшей командой в лиге? У каждого своё мнение, и мы хотим быть лучшими каждый год», — приводит слова полузащитника Manchester Evening News.

Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона: