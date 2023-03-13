Роман Широков: «Химки» втянули «Зенит» в тот футбол, который был им выгоден

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал матч сине-бело-голубых с «Химками» (3:2) в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Удивило, что «Химки» почти отобрали очки у «Зенита», учитывая, что по ходу матча счёт был 2:0. «Химки» — молодцы, не опустили руки. Втянули «Зенит» в тот футбол, который был им выгоден, чуть не добыв необходимые очки.
«Зенит» особо не напрягался — это было видно. Ещё в первом тайме должны были насторожиться. Лёгкое начало второго тайма с забитым мячом окончательно их расслабило. Пропустили два необязательных гола.
Но это не умаляет достоинств «Химок», пытавшихся играть в футбол, который сами для себя наметили в этом матче. Практически добились хорошего результата, но чуть-чуть не хватило», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 13 марта 2023
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