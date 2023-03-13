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Бывший арбитр Итурральде заявил, что Перес просил его судить «Реал», как «Барселону»

Бывший арбитр Итурральде заявил, что Перес просил его судить «Реал», как «Барселону»
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Бывший судья Ла Лиги Итурральде Гонсалес обвинил президента мадридского «Реала» Флорентино Переса в оказании давления, комментируя видеоролик мадридского клуба об ошибках арбитра Клоса Гомеса против «сливочных».

«Таковы методы работы Real Madrid TV. Если они журналисты, пусть расскажут, кто вызывал меня в отдельную комнату. Расследуйте это, чтобы мы видели, как люди оказывают давление. Матч «Реала с «Депортиво» (6:1), игра заканчивается, и мы с ассистентами уходим с поля. Один человек, пытаясь завести меня в отдельную комнату, говорит: «Я просто прошу судить нас так же, как и «Барсу». «Он из «Реала». Я прошу его посмотреть, шутит ли он, и говорю ему, что разговор окончен. Он хотел оставить меня одного в комнате, но я ему отказал. Я обратил на это внимание в протоколе, мне это показалось очень серьёзным. Если люди из Real Madrid TV — хорошие журналисты, пусть они расследуют. Я собираюсь облегчить им работу: пусть начинают сверху.

Такого со мной больше не случалось, ни один президент не звал меня в отдельную комнату. Этим человеком был Флорентино Перес. Я не собираюсь скрывать. Здесь нет коррумпированных судей, мы выше этого», — приводит слова Итурральде Cadena SER со ссылкой на Carrusel Deportivo.

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