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Билялетдинов: сборную России нужно держать в тонусе, чтобы быть готовыми к возвращению

Билялетдинов: сборную России нужно держать в тонусе, чтобы быть готовыми к возвращению
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном участии сборной России на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года.

«Положительно оцениваю идею участия России на турнире в Азии. Чем больше международных матчей, тем лучше. Даже товарищеские турниры — это особая история. Думаю, встретиться с другими сборными всегда полезно. Сейчас нужно держать команду в тонусе, чтобы быть готовыми к возвращению после бана. Это лучше, чем ничего.

Будет ли интересно следить болельщикам за турниром? Я смотрел последние две игры сборной России с не самыми сильными соперниками. Получилось достаточно упорно — никто какой-то слабости перед сборной России не показал.

Надо понимать, что турнир – это не одна товарищеская встреча, а цикл игр. Мне будет интересно посмотреть на ребят, составляющих костяк сборной», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.

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