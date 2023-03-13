Сборная Ирана объявила о назначении Амира Галенои за 10 дней до игры с Россией

Иранский специалист Амир Галенои стал главным тренером национальной команды, сообщает пресс-служба футбольной федерации страны. Для Галенои, который сменил Карлуша Кейруша, это уже вторая попытка работы с командой. Ранее он возглавлял сборную в период с 2006 по 2007 год во время участия в Кубке Азии.

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирана 23 марта. Встреча пройдёт в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина сыграют в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» со сборной Ирака.

Сборная Ирана ранее принимала участие в финальном этапе чемпионата мира в Катаре, выступив в одной группе с Англией, Уэльсом и США. В трёх матчах команда набрала только три очка, что позволило ей занять лишь третье место квартета, уступив первые два места Англии и США.