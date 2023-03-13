Гришин: для сборной России турнир в Азии — это этап подготовки к дальнейшей жизни

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном участии национальной команды России в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
«Если нет международных игр, то сборная всё равно должна существовать. Все люди должны видеть, что сборная жива: она развивается, в ней появляются новые имена. Тренеру нужно проверять сборников — чем больше, тем лучше, чтобы сборная была готова, если Россию через какое-то время выпустят в Европу. Сейчас нужно привлекать более молодых ребят, чтобы думать о будущем, потому что я думаю, что нас в ближайшее время никуда не пустят. Сборная должна существовать, и этот турнир — этап подготовки к дальнейшей жизни.
Любая игра сборной — это интересная пища для размышлений для профессионалов. Все игры — для людей, которые любят сборную. Думаю, что все болельщики будут смотреть. Я смотрел и предыдущие товарищеские игры, поэтому если будет время и возможность, то я, конечно, буду смотреть этот турнир», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 13 марта 2023
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