Щербаченко: «Зенит» страдает из-за отсутствия в еврокубках

Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко высказался об итогах матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел» (3:2) и «Зенит» — «Химки» (3:2).
«Была раньше такая поговорка, что вы забьёте нам сколько сможете, а мы вам – всё равно на один мяч больше. В этом туре в матчах «Спартака» и «Зенита» фактически под копирку проявился смысл этого изречения. У спартаковцев по большому счёту не просматривалось вальяжности, но в то же время создавалось ощущение, что нет у них такой уж сильной фундаментальности. При этом нужно отдать должное «Факелу», который очень хорошо подготовился к матчу, не сломался во время игры, создал свои моменты.
Конечно, сыграл весомую роль в победе «Спартака» над «Факелом» Промес. Если перебрасывать мостик на матч «Зенита» с «Химками», то там ту же роль сыграл Малком. Однако у «Зенита» чувствовалась определённая вальяжность. И даже если она небольшая, всё равно это зачастую выливается в некую недисциплинированность на поле, особенно в обороне. Те два гола Бутты Магомедова случились как раз из-за явных недоработок «Зенита» в защите.
Чемпион страны не имеет права допускать такие огрехи в обороне. Понятно, что могут разные мячи залетать, но не такие же. Питерцам где-то повезло с победным голом, но тем не менее они получили тревожный звоночек. Если представить, что через два-три дня «Зениту» предстоял бы матч в еврокубках, то за него было бы достаточно тревожно. Петербургский клуб сейчас страдает из-за того, что не играет против команд, которые выше уровнем, это чувствуется», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».
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