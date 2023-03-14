Противостояние, достойное лучших лет РПЛ. Проклятие Соболева. ПЛН #29

Представляем 29-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. В РПЛ прошёл второй тур после зимней паузы (он же 19-й), и получилось ярко. Дикие матчи «Спартака» и «Зенита», скандал в Ростове-на-Дону, неожиданный результат ЦСКА и подстава от игрока «Динамо». Всё это и другое — в сегодняшнем обсуждении Андрея Панкова и Миши Рождественского.

Аудиоверсия этого выпуска: https://premer-liga-nespravedlivosti.podster.fm/e/294603/protivostoyanie-dostoynoe-luchshih-let-rpl-proklyatie-soboleva-premer-liga-nespravedlivosti-29

Телеграм-канал Миши: https://t.me/christmas_football

Инсайды от Андрея: https://t.me/punkinside

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!

0:51 — У «Спартака» новый талисман. Вам не кажется, что он жуткий?

2:11 — Промес пробил мощную цифру. А ещё у него крутейшее противостояние в РПЛ

4:32 — У Соболева снова отняли гол! Он не забивает в чемпионате уже очень давно

6:35 — Опять есть вопросики к судейству! Абаскаль в центре внимания

15:00 — На «Спартак» пришло 5000 человек

16:05 — Героическая победа «Локомотива» вдевятером. Главное — биф Магкеева и Бериши

20:25 — Дзюба капитанил в матче «Локомотива»

21:45 — Удалился ещё и Ненахов. Игроки «Локо» должны проставиться Лантратову

24:20 — Сербскую тренерскую дуэль в игре «Краснодара» и «Динамо» выиграл Ивич

25:18 — Шунин кошмарно сыграл в моменте с первым голом «Краснодара»

27:00 — Второй гол «Краснодара» надо было отменять?

30:00 — «Зенит» и «Химки» выдали самый поразительный матч тура, а Малком разрывает

31:30 — «Зенит» шокировал после первого гола

33:00 — «Химки» в конце обезумели

35:50 — Мантуан — колдун

37:12 — Бедный Спартак Гогниев

38:58 — Федотов психанул. У Заболотного матч жизни!

42:20 — «Крылья» не заслужили 0:4

44:00 — Всего 2630 зрителей видели гол Заболотного!

45:08 — Остальные матчи тура