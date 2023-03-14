Адвокат Добровинский: судебный процесс Салихова-Смородская будет непростым

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал возможный процесс с участием Заремы Салиховой и Ольги Смородской. По его мнению, оскорбительный смысл слова «эскортница» будет сложно доказать.

«Смородская это сказала — есть запись. Затем делается лингвистическая экспертиза, в который доказывается, что эти слова оскорбительны для Заремы. Но после начинается некое недопонимание.

Что считать эскортом? Это оскорбление или нет? Кто-то считает это оскорблением, а кто-то скажет, что это нормальная профессия, как и все остальные, ничего страшного в этом нет. Очевидно, Зарема найдет лингвистов, которые скажут, что это действительно оскорбление. Тогда Смородская найдёт лингвистов, которые вынесут противоположный вердикт, скажут, что эскорт был, например, у английской королевы, скакали на лошадях, и это тоже называлось именно эскортом. Это сложная вещь, которую будет совсем нелегко доказать.

Если Зарема идёт в суд доказывать вот это, я бы не делал этого на её месте, если честно. Но если ей хочется, конечно, если её оскорбляет, пусть идёт. Непростой будет процесс. Суд назначит свою, третью лингвистическую экспертизу. Трудно себе представить, что эскорт является оскорблением сегодня», — приводит слова Добровинского «РБ Спорт».

Ранее Ольга Смородская в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявила, что Зарема Салихова «никакой должности в жизни не занимала, у неё должность — рожать детей. Она эскортница». Салихова отреагировала: «Разберусь с Газизовым в судах, потом она ответит».