Леонид Слуцкий объяснил, почему «Ростов» закончит сезон в тройке призеров РПЛ

Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что по итогам сезона «Ростов» сохранит место в тройке лучших команд Российской Премьер-Лиги.

«Ростов» останется в тройке? Не знаю, давайте рассуждать логически. У них преимущество в шесть очков над «Динамо» и ЦСКА. Учитывая, что все команды теряют очки, а обе московские команды их уже теряли после возобновления чемпионата… Мне кажется, «Ахмат» и «Краснодар» уже не догонят. 6 очков — это много, 11 туров — мало, и «Динамо», и ЦСКА будут терять очки», — сказал Слуцкий во время прямого эфира на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Первые два места в турнирной таблице РПЛ занимают «Зенит» (48) и «Спартак» (40), у «Ростова» (38). У идущих на четвёртой и пятой позициях «Динамо» и ЦСКА по 32. Следом идут «Ахмат» и «Краснодар», отстающие от «Ростова» на девять очков (29).