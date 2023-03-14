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«Такое не представить в «Зените». Леонид Слуцкий — о российском составе «Спартака»

«Такое не представить в «Зените». Леонид Слуцкий — о российском составе «Спартака»
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Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, чем ему нравится «Спартак» в нынешнем сезоне.

«Что меня отдельно удивляет и радует в «Спартаке» — что у команды собраны качественные легионеры, но всех их россияне посадили на лавку, за исключением Промеса и Николсона, который временами появляется в стартовом составе. У «Спартака» очень сильная скамейка запасных, поэтому клуб прибавляет по ходу матчей.

Меня это очень сильно радует, потому что игроки стартового состава красно-белых выиграли конкуренцию, чего мы не видим в «Зените». Мы не можем себе представить такое в «Зените», что россияне в подавляющем большинстве выигрывают конкуренцию у иностранцев. В «Спартаке» это происходит, и мне это нравится», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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