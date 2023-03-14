Гаджиев: с Россией не хотят играть в Европе, поэтому нельзя игнорировать турнир в Азии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что сборная России должна принять участие в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.
«С нами не хотят играть в Европе, поэтому нельзя игнорировать турнир в Азии и считать его ниже своего уровня. Надо реально оценивать свои возможности. Понятное дело, что игры в Европе пристижнее, но мы в последних матчах системно больше проигрывали, чем выигрывали.
Мы говорим, что в Азии не умеют играть в футбол, а у них, между прочим, игра развивается. Например, у таких страны, как Ирак и Иран, есть очень много хороших игроков. Азиатские команды участвовали в чемпионатах мира, а Саудовская Аравия выиграла у [будущих] чемпионов мира. Поэтому сборная должна в обязательном порядке жить и играть. В данной ситуации она должна играть с теми, с кем может играть.
Ситуация, которая продолжается уже более года, неизвестно когда закончится. Но наша федерация, сборная и клубные команды не нарушали никакие правила УЕФА. Их отстранение произошло по политическим мотивам — и никто не знает, когда это закончится. А российская сборная должна играть. Надо двигаться вперёд и играть с теми, с кем есть возможность. Стараться выигрывать каждую встречу и играть изо всех сил независимо от того, кто соперник. Не надо их подразделять на сильных и слабых. Такие игры — тоже практика», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.
- 14 марта 2023
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