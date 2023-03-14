Пике: хотел бы поучаствовать в праздновании победы «Барселоны» в Ла Лиге

Защитник Жерар Пике, завершивший карьеру по ходу сезона, высказался о положении «Барселоны» в текущей кампании.

«У нас очень хорошая ситуация: команда пропускает мало голов, ставит рекорды и бьёт рекорды. Думаю, «Барселона» — главный фаворит на победу в чемпионате Испании.

Отчасти всё равно чувствую себя частью команды. Буду очень рад за команду, если она выиграет Ла Лигу. Не думал, буду ли на праздновании, но хотел бы. Недавно меня пригласили на командный ужин, но я отказался, посчитав предложение навязчивым», — приводит слова Жерара Пике Sport.es со ссылкой на Rac1.

Видеообзор. «Атлетик» Б — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.