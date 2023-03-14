«Акрон» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 14 марта, состоится матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Акрона» и «Локомотива». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Артём Чистяков. В роли ассистентов выступят Роман Усачев и Андрей Образко. Резервный рефери — Игорь Панин.

Напомним, на этой стадии команды проведут между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен полуфиналист Пути регионов в Кубке России.