«Акрон» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30 мск
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Сегодня, 14 марта, состоится матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Акрона» и «Локомотива». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Артём Чистяков. В роли ассистентов выступят Роман Усачев и Андрей Образко. Резервный рефери — Игорь Панин.
Напомним, на этой стадии команды проведут между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен полуфиналист Пути регионов в Кубке России.
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