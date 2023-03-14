Валерий Гладилин: у «Спартака» могут возникнуть неприятности. «Урал» умеет играть в футбол
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, почему красно-белые могут не выйти в следующий этап Кубка России по итогам противостояния с «Уралом».
«Спартак» должен провести матч собранно и добиться нужного результата. Ошибки, которые были в прошлом матче, должны быть учтены. У «Спартака» могут возникнуть неприятности, если они недооценят соперника: «Урал» умеет играть в футбол.
В двухматчевом противостоянии у «Спартака» больше шансов, но в кубковых играх возможно всё. Многое будет зависеть от функциональной подготовки и реализации моментов», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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