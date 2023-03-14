Мостовой: ничего не жду от игры «Спартак» — «Урал» в Кубке. Кто-то забьёт, а кто-то — нет

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, почему красно-белые могут не выйти в следующий этап Кубка России по итогам противостояния с «Уралом».

«В матче с «Уралом» шансы 60 на 40 в пользу «Спартака». «Урал» своей самоотдачей может создать проблемы сопернику.

Ничего не жду от игры «Спартак» — «Урал». Чего там ждать? Игра и игра. Кто-то забьёт, а кто-то — нет. Могут и обе забить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Первый матч между «Спартаком» и «Уралом» пройдёт сегодня, 14 марта, и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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