ЦСКА проведёт товарищеский матч с 2DROTS
Поделиться
Глава Медиалиги Николай Осипов рассказал, что столичный ЦСКА и клуб Медиалиги 2DROTS сыграют товарищеский матч. Красно-синие проведут товарищескую игру 25 марта – во время перерыва на матчи сборных.
Ранее сообщалось, что медийные команды примут участие в следующем розыгрыше Кубка России. Эксперимент с участием медийных команд в Кубке России впервые был опробован в сезоне-2022/2023. «Амкал» прошёл «Зоркий» (1/256 финала) и «Тверь» (1/128 финала), после чего вылетел из турнира на стадии 1/64 финала, проиграв «Звезде» в серии пенальти.
2DROTS обыграл «Чертаново» (1/256 финала) и вылетел из Кубка на стадии 1/128 финала, уступив «Текстильщику».
Противостояние, достойное лучших лет РПЛ. ПЛН#29:
Комментарии
- 14 марта 2023
-
18:55
-
18:53
-
18:41
-
18:35
-
18:23
-
18:23
-
18:07
-
18:00
-
17:54
-
17:53
-
17:49
-
17:49
-
17:45
-
17:32
-
17:30
-
17:21
-
17:16
-
17:15
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:44
-
16:34
-
16:11
-
16:09
-
16:05
-
15:49
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:12
-
15:02
-
14:50
-
14:44
-
14:36
Партнерский контент