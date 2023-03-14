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Булыкин: нет смысла говорить о техническом поражении, потому что «Локо» вылетел из Кубка

Булыкин: нет смысла говорить о техническом поражении, потому что «Локо» вылетел из Кубка
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет красно-зелёных из Кубка России.

«Слышал о ситуации с Бариновым и возможным техническим поражением. В клубе разберутся, почему так произошло. Но «Локомотив» так и так проиграл. Поэтому даже нет смысла говорить о техническом поражении. Не повезло в серии пенальти — такое случается. Если учитывать сложившуюся ситуацию, то сто процентов можно не расстраиваться. Наоборот — двигаться дальше в чемпионате.

Такое и в «Зените» с легионерами было, и в «Реале» с Черышевым. Такое случается. Кубок был важен, чтобы хоть как-то подсластить неудачный сезон. Постараться пройти как можно дальше, чтобы порадовать болельщиков. Вылет из Кубка перечеркнул все старания, но первостепенная задача — хорошо выступить в чемпионате», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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