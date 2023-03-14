Тренер «Фортуны» эмоционально отреагировал на плохую игру команды

Главный тренер «Фортуны» (Ситтард) Хулио Веласкес дал волю эмоциям во время матча 25-го тура чемпионата Нидерландов с «Твенте», в котором его команда проиграла с разгромным счётом 0:3.
Долгое время соперникам не удавалось открыть счёт, но в середине второго тайма хозяева допустили серию результативных ошибок. Все три гола они пропустили в течение всего 10 минут. Это вывело из себя Веласкеса: после очередного пропущенного мяча испанец принялся крушить и бросать всё, что попало под руку.
Поражение от «Твенте» стало 12-м для «Фортуны» с начала сезона, по итогам 25 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице Эредивизии. Добавим, что не меньше трёх мячей за игру команда Веласкеса пропускает во втором домашнем матче подряд – 26 февраля в Ситтарде гостил «Фейеноорд» и выиграл со счётом 4:2.
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