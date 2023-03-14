«Зенит» и «Ворсма» — первые финалисты фестиваля «Чемпионата»!

С 10 по 12 марта в казанском манеже «Искандер» прошёл первый этап отборочного турнира пятого детского футбольного фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2013 года рождения.

В соревнованиях приняли участие 16 команд из Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Ворсмы, Йошкар-Олы, Зеленодольска, Кирова, Ижевска и Москвы.

Золотые медали завоевали юные футболисты ижевского «Зенита», которые в решающем матче отборочного этапа обыграли команду спортивной школы «Ворсма» из Нижегородской области. Ижевцы вышли в финал фестиваля, который будет проходить в подмосковном Одинцово на спортивной базе парк-отеля «Покровское» с 27 сентября по 1 октября 2023 года. В рамках отборочного этапа ижевцы выступали двумя составами, второй команде удалось завоевать бронзовые медали.

В 2023 году детский футбольный фестиваль «Чемпионата» пройдёт уже пятый раз подряд и станет самым масштабным: отборы и финалы в этом году пройдут в четырёх возрастных категориях, среди футболистов 2012, 2013, 2014 и 2015 г.р. Отборочные турниры фестиваля проходят в разных регионах России, новые города и даты проведения будут объявлены в ближайшее время, следите за новостями по тегу фестиваля.

Следующий отборочный турнир пройдёт среди ребят 2015 г.р. в Самаре с 29 апреля. Для регистрации команды необходимо связаться с председателем организационного комитета Михаилом Сергеевичем Тургеневым: +7 987 986-09-86.