Индзаги высказался о выходе «Интера» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги высказался о выходе команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. В 1/4 финала «Интер» обыграл португальский «Порту» по сумме двух матчей — 1:0.
«Я очень-очень счастлив. Честь и хвала этим ребятам, сыгравшим с такими энергией и старанием, которых даже я не ожидал. У нас было много проблем, но ребята были сплочены. Ребята действовали великолепны, и мы вошли в историю.
Очень доволен тем, что мы делаем. За последние 18 месяцев эти ребята подарили мне трофеи и многие другие вещи, которых не хватало такому клубу, как «Интер». Я хочу насладиться этим моментом. Когда придёт время, я выскажусь. Сейчас будем думать о чемпионате, о Кубке Италии. Впереди много матчей, нам нужно восстанавливать силы, но это отличный вечер. Болельщики должны гордиться тем, что мы сделали. Этот успех я хочу посвятить болельщикам, которые остались за пределами стадиона. Остальные команды очень сильны, и мы с большим интересом ждём встречи с ними», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.
Видео: Сенсации группового этапа Лиги чемпионов.
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