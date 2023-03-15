УЕФА может разрешить клубам с одним владельцем одновременно выступать в Лиге чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация готова пересмотреть свои правила в отношении запрета на выступление в Лиге чемпионов для клубов, принадлежащих одному владельцу.

«У нас было пять или шесть владельцев клубов, которые хотели купить ещё одну команду. Мы должны внимательно изучить этот вопрос. Вариантов всего два: или всё останется так, как сейчас, или мы позволим таким клубам играть в том же соревновании. Окончательного решения пока нет.

Мы должны поговорить об этих правилах и посмотреть, что с этим делать. Интерес к владению несколькими клубами растёт. Мы не можем просто запрещать инвестиции сразу в несколько клубов, но должны решить, какие правила установим в этом случае, потому что правила должны быть строгими.

С одной стороны, если вы являетесь владельцем двух клубов, и они играют в одном турнире, вы действительно можете сказать одному клубу проиграть, потому что хотите победы другого. Но так ли легко сказать тренеру, футболистам проиграть матч, потому что победить должна другая команда?» — приводит слова Чеферина The Times.