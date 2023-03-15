Хаджи: в Италии ни одна серьёзная команда не идёт ни в какое сравнение со «Спартаком»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить любой топ-клуб из чемпионата Италии.
«Я с недоверием отнёсся к назначению Абаскаля в «Спартак», но затем понял, что Гильермо — грамотный специалист. «Спартак» играет в красивый, уверенный, хороший и современный футбол — почему бы [Абаскалю] и не перейти в Серию А? В мире идёт какой-то регресс в футбольных командах, поэтому Абаскаль вполне может сменить чемпионат. В Италии тоже сидят не самые глупые люди — они отслеживают всех тренеров.
В Италии ни одна серьёзная команда — «Ювентус», «Интер», «Милан» — не идёт ни в какое сравнение со «Спартаком». Абаскаль спокойно может возглавить любой клуб, даже входящий в пятёрку, потому что их всех лихорадит. Только «Наполи» сейчас — безоговорочный лидер, намного опережает все команды.
Будет жалко, если Абаскаль уйдёт, потому что «Спартак» столько мучился в поисках тренера. Ребята им прониклись, поверили, а болельщики полюбили. Я жду, что он доработает до конца сезона. Если Абаскаль — умный мужик, то не перейдёт за четыре-пять игр до конца сезона, так как новой команде уже нельзя будет помочь. Нужно пройти с ней путь тренировочных сборов, а ещё найти игроков под свои желания. Я рад за него, но будет жалко, если он уйдёт», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.
- 15 марта 2023
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